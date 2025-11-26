Путин: Россия и Киргизия почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах

В торговых расчетах между Россией и Киргизией практически прекращено использование иностранных валют. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Мы практически отказались от использования иностранных валют в финансовых взаиморасчетах», — сказал Путин по итогам российско-киргизских переговоров. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24».

Ранее на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым Владимир Путин сообщил, что Россия и Киргизия существенно продвинулись в вопросе перехода на расчеты в национальных валютах. На сегодняшний день около 97% платежей осуществляется без применения иностранных валют. Кроме того, президент РФ отметил, что ведется работа над разработкой дополнительных механизмов для организации взаимных расчетов, передает деловое издание «Взгляд».