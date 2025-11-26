В одном российском регионе маткапитал поднимут до миллиона рублей
Выплата будет доступна жителям Забайкалья в возрасте от 18 до 25 лет
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
С 1 января 2026 года в Забайкалье начнет действовать новая выплата в размере одного миллиона рублей при рождении первого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Власти Забайкалья анонсировали принятие новой меры поддержки молодых семей — выплату в размере одного млн рублей при рождении первого ребенка», — передает «Коммерсант». Выплата будет доступна жителям Забайкалья в возрасте от 18 до 25 лет. В дальнейшем власти региона планируют расширить программу: с 2027 года аналогичная выплата в один миллион рублей будет предоставляться при рождении второго и последующих детей, но уже для родителей в возрасте от 26 лет. Полученные средства можно будет направить на первый взнос по ипотеке и на погашение ранее взятого жилищного кредита.
Снижение численности населения в Забайкалье наблюдается с 2018 года. В начале 2025 года в регионе проживало 983,8 тысяч человек — на 600 человек меньше, чем годом ранее. Ожидается, что расходы регионального бюджета на новые выплаты составят около 1,8 млрд рублей. Федеральный материнский капитал на первого ребенка в 2025 году составляет 690 тысяч рублей.
