В одном российском регионе маткапитал поднимут до миллиона рублей

С 1 января 2026 года в Забайкалье начнет действовать новая выплата в размере одного миллиона рублей при рождении первого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Власти Забайкалья анонсировали принятие новой меры поддержки молодых семей — выплату в размере одного млн рублей при рождении первого ребенка», — передает «Коммерсант». Выплата будет доступна жителям Забайкалья в возрасте от 18 до 25 лет. В дальнейшем власти региона планируют расширить программу: с 2027 года аналогичная выплата в один миллион рублей будет предоставляться при рождении второго и последующих детей, но уже для родителей в возрасте от 26 лет. Полученные средства можно будет направить на первый взнос по ипотеке и на погашение ранее взятого жилищного кредита.