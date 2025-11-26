Якушев встретился с финалистами президентского конкурса «Лидеры России»

Якушев заявил, что партия планирует отчитаться перед людьми о выполнении положений народной программы Фото: Роман Наумов © URA.RU

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев провел встречу с финалистами президентского конкурса «Лидеры России. Политика». Они обратились к нему с вопросами о предстоящей избирательной кампании 2026 года. Их интересовали механизмы разработки новой народной программы, методы взаимодействия с избирателями и оппонентами, а также роль конкурса в формировании кадрового резерва для политической и управленческой деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе «ЕР.

«Нам предстоит отвечать на критику оппонентов. Причем, не только политических, но и внешних. И здесь мы будем отстаивать не только „Единую Россию“, сохранять свое лицо, но и лицо страны», — подчеркнул Якушев. Его слова приводятся на сайте «Единой России».

Также он сообщил, что с начала года будет организован отчет о реализации положений народной программы. Он уточнил, что деятельность будет проводиться повсеместно и параллельно с этим будет осуществляться сбор новых наказов, в том числе через специально разработанную цифровую платформу.

Продолжение после рекламы

Говоря о конкурсе «Лидеры России. Политика» и других инициативах, запущенных по предложению президента Владимира Путина, Якушев отметил их значимость для выявления квалифицированных и заинтересованных специалистов в сфере государственного управления. По его словам, конкурс позволяет идентифицировать людей с потенциалом руководителей, организовать систематическую работу по поиску и подготовке кадров для политической и управленческой деятельности, а также дает участникам возможность реализовать свой потенциал, расширить профессиональные контакты и повысить свою ценность на рынке труда.

Конкурс «Лидеры России. Политика» проводится по указанию Путина. Цель — найти перспективных общественно-политических лидеров, которые обладают нужными знаниями, умениями и стремлением к общественно-политической деятельности. Далее предполагается их обучение, развитие в кругу единомышленников и погружение в современную политическую среду. Конкурс является элементом обширной программы по созданию социальных лифтов и поддержке талантливых людей.