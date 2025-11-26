Не Киркоров и Басков: Соседов посоветовал звезд для новогодних корпоративов

Сергей Соседов не позвал бы на новогоднюю вечеринку Киркорова и Баскова Фото: Виктор Васильев

Знаменитости активно готовятся к новогодней поре корпоративов. За декабрь месяц многие из них зарабатывают целые состояния. Ведь в этот период звезды повышают расценки на выступления порой даже в несколько раз. Сергей Соседов точно знает, кого из артистов он бы позвал, если бы устраивал свой новогодний корпоратив. Имена лучших, по его мнению звезд, для новогоднего корпоратива он назвал в беседе с корреспондентами URA.RU.

«Баскова и Киркорова я бы на свой вечер приглашать не стал: мне неинтересно, — говорит Сергей. — Считаю, что нужно приглашать эксклюзивных певцов, которые редко выступают, а не тех, которые заполонили эфир».

Сергей, не раздумывая, назвал имена трех артистов, которых бы позвал на свой новогодний вечер. Выбор Соседова несколько удивил.

«Я бы пригласил Елену Ваенгу, Азизу и Диму Билана, — продолжает Соседов. — Все эти артисты очень яркие. Это уровень, это культура, вкус и опыт колоссальный. Сегодня таких артистов очень мало. Из новых артистов не позвал бы никого. Вероятно, к вышеперечисленным певцам я бы добавил еще Ольгу Зарубину и Машу Распутину. То есть на моем вечере были бы только представители старой школы».

Сергей говорит: Азиза, Ваенга и Билан смогли бы устроить потрясающий вечер, который бы запомнился ему и его гостям надолго. По мнению Соседова, эти артисты — настоящие профессионалы, которых на эстраде не так много.

«Азиза работает потрясающе, Елена Ваенга — тоже, — объясняет Сергей. — У Димы Билана хорошие песни, техника вокальная потрясающая, разноплановость репертуара. Естественно, в этом вопросе присутствует вкусовщина: это те артисты, которые именно мне нравятся. Они все разные. Ваенга не похожа на Азизу, Азиза — на Ваенгу. Я бы заранее с ними обговорил их репертуар — песни, которые они будут исполнять на моем новогоднем вечере».