Не Киркоров и Басков: Соседов посоветовал звезд для новогодних корпоративов
Фото: Виктор Васильев
Знаменитости активно готовятся к новогодней поре корпоративов. За декабрь месяц многие из них зарабатывают целые состояния. Ведь в этот период звезды повышают расценки на выступления порой даже в несколько раз. Сергей Соседов точно знает, кого из артистов он бы позвал, если бы устраивал свой новогодний корпоратив. Имена лучших, по его мнению звезд, для новогоднего корпоратива он назвал в беседе с корреспондентами URA.RU.
«Баскова и Киркорова я бы на свой вечер приглашать не стал: мне неинтересно, — говорит Сергей. — Считаю, что нужно приглашать эксклюзивных певцов, которые редко выступают, а не тех, которые заполонили эфир».
Сергей, не раздумывая, назвал имена трех артистов, которых бы позвал на свой новогодний вечер. Выбор Соседова несколько удивил.
«Я бы пригласил Елену Ваенгу, Азизу и Диму Билана, — продолжает Соседов. — Все эти артисты очень яркие. Это уровень, это культура, вкус и опыт колоссальный. Сегодня таких артистов очень мало. Из новых артистов не позвал бы никого. Вероятно, к вышеперечисленным певцам я бы добавил еще Ольгу Зарубину и Машу Распутину. То есть на моем вечере были бы только представители старой школы».
Сергей говорит: Азиза, Ваенга и Билан смогли бы устроить потрясающий вечер, который бы запомнился ему и его гостям надолго. По мнению Соседова, эти артисты — настоящие профессионалы, которых на эстраде не так много.
«Азиза работает потрясающе, Елена Ваенга — тоже, — объясняет Сергей. — У Димы Билана хорошие песни, техника вокальная потрясающая, разноплановость репертуара. Естественно, в этом вопросе присутствует вкусовщина: это те артисты, которые именно мне нравятся. Они все разные. Ваенга не похожа на Азизу, Азиза — на Ваенгу. Я бы заранее с ними обговорил их репертуар — песни, которые они будут исполнять на моем новогоднем вечере».
Напомним, на днях Сергей Соседов признался, что и сам активно работает на корпоративах в качестве ведущего. По словам музыкального критика, его регулярно приглашают на свои вечеринки. Соседов не стесняется озвучивать гонорар за свои услуги. Для того, чтобы Сергей провел музыкальный вечер, нужно иметь полмиллиона рублей. Впрочем, критик признается, что в некоторых случаях делает скидки.
