20 апреля 2025
19 апреля 2025

В ХМАО подскочила прибыль нефтяных компаний с собственниками из Канады

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяные компании из ХМАО с иностранными владельцами повысили свою прибыль
Нефтяные компании из ХМАО с иностранными владельцами повысили свою прибыль Фото:

В Югре существенно выросла прибыль нефтяных компаний, связанных с иностранными владельцами — в частности, с зарегистрированной в Канаде фирмой «Канбайкал Резорсез Инк». Эта компания указана в качестве учредителя нефтяных предприятий «Канбайкал» и «Унтыгейнефть», зарегистрированных в Нефтеюганске (ХМАО), о чем свидетельствует запись в Едином государственном реестре юридических лиц.

«Прибыль ООО „Канбайкал“ увеличилась с 41,4 до 86,6 млн рублей за 2024 год. Чистая прибыль „Унтыгейнефть“ повысилась с 13,9 до 17,8 млрд рублей», — указано в финансовых отчетах компаний, которые есть в распоряжении URA.RU.

Обе организации зарегистрированы по одному адресу, как и еще несколько нефтяных компаний, в частности ООО «Юрскнефть» и ООО «Атайнефть» и «Петротэк-нефть». Также между ними прослеживается управленческая связь: предприятия возглавляет один директор Юрий Нишкевич. Согласно отчетности за 2024 год, финансовые показатели этих структур значительно улучшились: выросла прибыль, а рентабельность «Унтыгейнефти» превысила 33%.

Агентство URA.RU направило запросы в адрес указанных компаний. На момент публикации материала ответы получены не были.

Ранее URA.RU сообщало, что Президент РФ Владимир Путин разрешил Сбербанку совершать сделки с акциями нефтяных компаний «Унтыгейнефть» и «Юрскнефть» Канадцы, по данным системы СБИС, владеют половиной акций «Унтыгейнефть». «Юрскнефть» с канадской компанией объединяет генеральный директор

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В Югре существенно выросла прибыль нефтяных компаний, связанных с иностранными владельцами — в частности, с зарегистрированной в Канаде фирмой «Канбайкал Резорсез Инк». Эта компания указана в качестве учредителя нефтяных предприятий «Канбайкал» и «Унтыгейнефть», зарегистрированных в Нефтеюганске (ХМАО), о чем свидетельствует запись в Едином государственном реестре юридических лиц. «Прибыль ООО „Канбайкал“ увеличилась с 41,4 до 86,6 млн рублей за 2024 год. Чистая прибыль „Унтыгейнефть“ повысилась с 13,9 до 17,8 млрд рублей», — указано в финансовых отчетах компаний, которые есть в распоряжении URA.RU. Обе организации зарегистрированы по одному адресу, как и еще несколько нефтяных компаний, в частности ООО «Юрскнефть» и ООО «Атайнефть» и «Петротэк-нефть». Также между ними прослеживается управленческая связь: предприятия возглавляет один директор Юрий Нишкевич. Согласно отчетности за 2024 год, финансовые показатели этих структур значительно улучшились: выросла прибыль, а рентабельность «Унтыгейнефти» превысила 33%. Агентство URA.RU направило запросы в адрес указанных компаний. На момент публикации материала ответы получены не были. Ранее URA.RU сообщало, что Президент РФ Владимир Путин разрешил Сбербанку совершать сделки с акциями нефтяных компаний «Унтыгейнефть» и «Юрскнефть» Канадцы, по данным системы СБИС, владеют половиной акций «Унтыгейнефть». «Юрскнефть» с канадской компанией объединяет генеральный директор
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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