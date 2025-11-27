Жители Чебаркуля потребовали добавить в больницу травматологов

Пациенты пожаловались на нехватку узких специалистов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Чебаркуля Челябинской области пожаловались на отсутствие медицинской помощи для пациентов с травмами в местной райбольнице. В пресс-службе регионального минздрава URA.RU ответили, что сейчас в больнице работают два врача, но есть потребность принять еще одного специалиста.

«В Чебаркуле люди не могут получить качественную медицинскую помощь. Травматолог принимает менее двух часов в день, талонов нет, огромное количество пациентов с травмами не могут попасть к врачу», — пожаловались местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

В областном минздраве URA.RU сообщили, что сейчас в ГБУЗ «Районная больница города Чебаркуль» работают два врача-травматолога. Травматологическая помощь оказывается круглосуточно.

Продолжение после рекламы

«На данный момент есть потребность в одном враче-травматологе. Администрацией больницы проводится постоянная работа по привлечению медицинских кадров», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что в травматологическом отделении больницы Чебаркуля оказывается медпомощь в плановом и экстренном режиме. А очереди в отделении связаны с резким ухудшением погодных условий и образованием гололедицы в выходные дни (22 и 23 ноября).

«В случае необходимости пациенты маршрутизируются в якорную организацию ГБУЗ „ЧОКБ“. Также имеется круглосуточная возможность проведения телемедицинских консультаций с коллегами из крупнейших медицинских организаций региона и помощь выездных бригад по линии санавиации», — добавили в пресс-службе минздрава региона.