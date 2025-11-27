Челябинские ветераны СВО и семьи погибших смогут бесплатно получить медпомощь

Бойцы СВО и их родные смогут сделать прививки от гриппа и других инфекций бесплатно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 29 ноября пройдет акция «День здоровья для СВОих». Ветераны спецоперации и члены их семей смогут бесплатно пройти диспансеризацию во взрослых поликлиниках с 8:00 до 16:00. Как пояснил депутат гордумы Челябинска, главврач детской поликлиники №8 Антон Рыжий, такие обследования особенно важны для людей, переживающих последствия боевых действий и потерь.

«Диспансеризация — это комплекс профилактических медицинских осмотров, позволяющий выявлять хронические заболевания и риски на ранних стадиях. Для участников СВО, а также членов их семей, такие мероприятия имеют особое значение. Бойцы и их родственники, особенно потерявшие близких, сталкиваются с сильнейшим стрессом, эмоциональными и физическими нагрузками. Для матерей погибших военнослужащих психоэмоциональная травма часто становится причиной обострения имеющихся болезней или появления новых проблем со здоровьем — сердечно-сосудистых, эндокринных, психосоматических нарушений», — пояснил Рыжий.

Депутат подчеркнул, что регулярные обследования необходимы для своевременного выявления этих проблем и оказания квалифицированной помощи. По его словам, внимание и забота со стороны государства имеют большое значение для морального состояния людей, переживающих утрату. Медицинская помощь является не только лечением, но и элементом психологической поддержки, отметил он.

В рамках акции «День здоровья для СВОих» можно будет пройти ЭКГ, флюорографию, маммографию, УЗИ, сдать анализы и получить вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции. Приемы будут вести терапевты и узкие специалисты. Подробности можно узнать в больницах, у социальных координаторов или в филиале фонда «Защитники Отечества», который выступил организатором совместно с министерством здравоохранения региона.

Кроме того, фонд оказывает комплексную поддержку ветеранам: помогает с реабилитацией, санаторно-курортным лечением, протезированием. Для ветеранов с инвалидностью становятся доступны технические средства — протезы, коляски для автомобилей с ручным управлением. Также объединение предоставляет адаптивную одежду и спортоборудование.

Ранее, как сообщал областной минздрав, для матерей погибших ветеранов СВО недавно проводилась выездная диспансеризация. Мобильные бригады Центра здоровья городской больницы №2 обследовали женщин. Рыжий отметил, что такие формы работы делают медпомощь доступной для пожилых и маломобильных людей. По его словам, кроме диагностики важно информировать матерей погибших бойцов о возможностях диспансерного наблюдения, реабилитационных программах и психологической поддержке.