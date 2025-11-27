Челябинск и Далянь стали городами-побратимами. Фото
Лэн Сюэфэн и Алексей Лошкин подписали соглашение о сотрудничестве Челябинска и Далянь
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Челябинск и китайский Далянь (КНР) подписали соглашение о сотрудничестве и установлении отношений городов-побратимов. Документ был подписан на общероссийском форуме «Города России», сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
«Соглашение о сотрудничестве и дружбе в присутствии губернатора Алексея Текслера подписали глава Челябинска Алексей Лошкин и член постоянного комитета Коммунистической партии КНР Даляня провинции Ляонин Лэн Сюэфэн. Церемония прошла на полях общероссийского форума „Города России“», — сообщили в пресс-службе.
Документ открывает возможности для обмена опытом и совместной реализации проектов в экономике, торговле, промышленности, культуре, туризме и других направлениях, представляющих взаимный интерес. Города планируют долгосрочное взаимодействие, основанное на доверии и взаимоуважении, уточнили в правительстве.
