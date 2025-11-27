Лучшие квартиры в сталинках в центре города стоят от 8,5 до 11 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска квартиры в сталинских домах создают особую городскую культуру. Самые выразительные из них стоят от 8,5 до 11 млн рублей. Традиционно это трехкомнатное жилье площадью от 76 квадратных метров, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Выразительные сталинские квартиры объединяет не только расположение в центре, но и узнаваемый дух старого Челябинска, который в современных домах встретишь нечасто. Лидирует в этом отношении трехкомнатная квартира площадью 75,7 квадратных метра в доме 1930 года постройки стоимостью 11 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе.

В квартире — высокие потолки, большие окна и индивидуальная планировка, что создает ощущение пространства. Ориентация окон «восток–запад» обеспечивает мягкий дневной свет. А из окон открывается вид на улицу Пушкина и исторический кинотеатр. Также в квартире выполнен дизайнерский ремонт, комнаты смежные, санузел раздельный. Дом кирпичный, с газом, а во дворе предусмотрена открытая парковка.

Трехкомнатная квартира площадью 75,7 «квадратов» с видом на улицу Пушкина Фото: пресс-служба «Авито Недвижимость»

На втором месте — уникальная «трешка» площадью 81,4 квадратных метра за 10 миллионов рублей. Квартира находится в кирпичном доме 1934 года постройки на среднем этаже. В помещении высокие потолки, большие окна и два застекленных балкона, что опять же создает простор и дополнительный свет. Квартира требует ремонта. При этом сохраняется историческая основа. Как отмечается в объявлении, в доме чистый подъезд, закрытая территория, зеленый двор. Рядом — гимназия, вузы, площадь Революции, музеи и городские театры.

Квартира в кирпичном сталинском доме 1934 года постройки, рядом - площадь Революции Фото: пресс-служба «Авито Недвижимость»