Текслер рассказал о современном идеальном городе

Идеальный современный город должен быть семейно-центричным. Об этом заявил губернатор Челябинской области на IX Общероссийском форуме «Города России», который проводится в Екатеринбурге в ходе обсуждения технологий лидерства городов.

«Идеальные современные города должны быть максимально семейно-центричными: городская среда должна создавать условия для укрепления семьи и рождения детей. Для этого необходимы комфортные условия для жизни: новые общественные пространства, рост уровня медицины, ЖКХ и доступность транспорта», — цитируют слова Текслера в пресс-службе правительства региона. Редакция URA.RU ведет онлайн-трансляцию с мероприятий форума.

В ходе открытия пленарного заседания полпред президента в УрФО Артем Жога акцентировал внимание на необходимости слаженной работы муниципалитетов с региональными и федеральными органами власти. Он указал на проблему оттока молодежи из малых населенных пунктов, которая актуальна не только для Урала, но и для других регионов, и подчеркнул важность комплексного подхода к ее решению.

Жога отметил, что для преодоления существующих трудностей необходимо стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, создавать рабочие места и обеспечивать людям чувство стабильности. Также он призвал привлекать инвесторов для открытия новых производств и развивать инфраструктуру.

Текслер представил детальный обзор реформы местного самоуправления в Челябинской области. В марте текущего года были приняты законы, предусматривающие преобразование 23 муниципальных районов в округа. Это позволило устранить дублирующие функции и централизовать процесс принятия решений в рамках одного административного аппарата. Теперь жители могут обращаться напрямую в администрацию округа, которая обладает всеми необходимыми полномочиями для решения местных вопросов.

Кроме того, внедрение одноуровневой модели местного самоуправления позволило унифицировать подходы к проведению конкурсных и закупочных процедур, обеспечить эффективный контроль и претензионную работу по исполнению муниципальных контрактов. Это способствует оптимизации расходов, снижению рисков несвоевременного исполнения обязательств и оперативному реагированию на нарушения условий контрактов.