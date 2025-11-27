Прокуратура Златоуста опротестовала решения депутатов, запретивших себя снимать

Прокуратура Златоуста сочла незаконным запрет на видеосъемку на заседаниях местных депутатов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Прокуратура Златоуста (Челябинская область) опротестовала решения местных депутатов, запретивших себя снимать на заседаниях. Как следует из письма зампрокурора города В. Фисуновой, доводы депутата Раисы Истоминой нашли подтверждение.

«Ваши обращения по вопросу несоответствия нормативных правовых актов Собрания депутатов Златоуста действующему законодательству, рассмотрены. Доводы, изложенные в обращениях нашли свое подтверждение. По результатам проверки принесены протесты», — отмечено в документе, с которым ознакомился URA.RU.

Депутат Истомина оспаривала пункт регламента, разрешавший видеосъемку только аккредитованным СМИ и пресс-секретарю собрания. Она указывала, что это ограничение нарушает конституционное право граждан на доступ к информации. По ее мнению, такая норма создавала коррупционный фактор в деятельности представительного органа.

В своей жалобе народная избранница ссылалась на федеральное законодательство. Она подчеркивала, что открытые заседания сами по себе не делают информацию конфиденциальной. Сбор и сохранение такой информации не могут быть ограничены, за исключением случаев, прямо предусмотренных федеральным законом.

«Когда протест поступит, его рассмотрят депутаты на заседании. Пока же съемку веду сама: ставлю на стол камеру и начинаю видеосъемку», — пояснила URA.RU Истомина.

Осенью помощнику депутата Истоминой запретили вести видеосъемку заседания комиссии по инфраструктуре без объяснения причин. Большинство депутатов комиссии поддержали это решение, проголосовав за запрет видеосъемки. При этом были и те, кто Истомину поддержал. Депутат Сергей Лукьянов в ноябре заявил URA.RU, что принципиально был не против съемок, но счел, что избирателям не нужно видеть эмоциональные всплески в процессе обсуждения.