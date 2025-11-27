Жители Бакала потребовали не отдавать детский сад под Дом культуры

Родителям сообщили о закрытии детского сада (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В городе Бакал Саткинского округа Челябинской области родители дошколят потребовали не передавать здание детского сада местному Дому культуры. Они уверены, что площади садика хватит для всех. В администрации Сатки URA.RU рассказали, что намерены предпринять.

«Нам сообщили, что наш садик №17 планируют закрыть накануне праздников, а педагогов сократить. В этом здании хотят открыть Дом детского творчества, помещение большое и места для всех предостаточно. Пожалуйста, не закрывайте наши группы», — попросили родители дошколят в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Бакала добавили, что и им самим, и их детям этот садик очень нравится. Так как детский сад посещает немного детей, каждому уделяется максимум времени. Кроме того, там работают няни и воспитатели с большим опытом, дети к ним привыкли. В администрации Саткинского округа успокоили, что детей вместе с педагогами переведут в детский сад, который находится в том же здании.

«Воспитанники детского сада № 17 будут переведены в МКДОУ „Д/С № 18“, расположенное в том же здании. Это полностью исключает риски снижения доступности дошкольного образования для семей», — разъяснили в администрации округа.

В администрации округа уточнили, что в 2023 году на их территории насчитывалось 4 120 дошколят, к 1 сентября 2025 года — всего 3 088 детей. Сохранение садика №17 в текущем формате нецелесообразно, наполняемость детьми достигла критически низких показателей, а это приводит к нерациональному использованию бюджета и имущества.