Текслер уволил находящегося под следствием за челябинского министра Нечаева

Алексей Нечаев снят с должности министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Губернатор Челябинской области снял с должности министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева, находящегося под следствием по делу о растрате госбюджета. Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Нечаева Алексея Сергеевича от замещаемой должности Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 28 ноября 2025 года по инициативе гражданского служащего, пункт 3 части 1 статьи 33 Федерального закона „О государственной гражданской службе Российской Федерации“. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении.

Нечаев был отстранен от работы в связи с задержанием сотрудниками УФСБ в феврале. Ему инкриминировали растрату госбюджета. Уголовное дело связано с временами, когда областью руководил Борис Дубровский.

Вместе с Нечаевым были задержаны: его предшественник на посту министра Дмитрий Микулик и предприниматели Александр Зырянов и Константин Зарипов. После оперативные сотрудники еще несколько раз возвращались в министерство.