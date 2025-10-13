Пермского мэра Соснина прочат в вице-премьеры

Глава Перми Эдуард Соснин может войти в состав краевого правительства. Несколько источников URA.RU сообщили, что рассматривается вероятность назначения Соснина вице-премьером.
«Да, обсуждается вариант назначения Соснина в кабмин», — пояснил инсайдер. При этом Соснин останется мэром Перми. Такой вариант для глав столиц субъектов Федерации допускает новый ФЗ-33 «О местном самоуправлении».
В нормах закона говорится, что мэры столиц одновременно являются и государственными, и муниципальными служащими. Однако другой инсайдер сомневается, что этот пункт ФЗ краевые власти применят прямо сейчас: слишком много непростых процедур необходимо соблюсти. В пресс-службе мэрии Перми и в пресс-службе администрации губернатора на момент публикации не ответили на запросы URA.RU. Еще один источник считает, что ФЗ-33 такую норму предусматривает только для городов федерального значения.
Собеседник в администрации губернатора отмечает, что данный вопрос прорабатывается. И решение будет зависеть от трактовки законодательства: если включение мэра в состав кабмина обязательно, но власти это сделают. «Будем думать. Но с Пермью у краевых властей и так выстроено прочное взаимодействие. Так что, если решение и будет принято, то оно будет техническим», — пояснил инсайдер.
Эдуард Соснин занимает пост мэра Перми с августа 2023 года. До этого он был министром экономического развития региона, а еще раньше занимался бизнесом.
