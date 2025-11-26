В Госдуме предложили заморозить цены на новогодние продукты

Введение моратория позволит россиянам встретить 2026 год без финансового давления Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением ввести мораторий на повышение розничных цен на продукты, которые традиционно составляют основу новогоднего стола. Мораторий предлагается ввести на весь декабрь 2025 года — с 1 по 31 декабря.

«Для миллионов россиян подготовка к Новому году сопряжена со значительными финансовыми затратами и тревогой из-за роста цен на продукты питания», — говорится в документе, передает ТАСС. По мнению Чернышова, введение моратория на повышение цен позволит гарантировать россиянам возможность встретить 2026 год без дополнительного финансового давления, укрепить продовольственную безопасность и улучшить социальное самочувствие граждан.

В октябре 2025 года был зафиксирован рост цен на ряд продуктов, в том числе на овощи, фрукты и мясо. Средняя стоимость плодоовощной продукции увеличилась на 4,2%. Наиболее значительный рост цен отмечен на следующие продукты:

помидоры — на 22,5%;

сладкий перец — на 17,3%;

огурцы — на 12,3%;

лимоны — на 10,3%;

апельсины — на 5%;

бананы — на 4%;

белокочанная капуста — на 2,6%;

картофель — на 2,5%.

Также зафиксировано повышение цен на мясные продукты:

птица — на 1,9%;

говяжья и свиная печень — на 1,3%;

сырокопченые колбасы и мясокопчености — на 1,1%.