В Госдуме предложили заморозить цены на новогодние продукты

Чернышов предложил ввести мораторий на повышение цен на продукты
26 ноября 2025 в 16:38
Введение моратория позволит россиянам встретить 2026 год без финансового давления

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением ввести мораторий на повышение розничных цен на продукты, которые традиционно составляют основу новогоднего стола. Мораторий предлагается ввести на весь декабрь 2025 года — с 1 по 31 декабря.

«Для миллионов россиян подготовка к Новому году сопряжена со значительными финансовыми затратами и тревогой из-за роста цен на продукты питания», — говорится в документе, передает ТАСС. По мнению Чернышова, введение моратория на повышение цен позволит гарантировать россиянам возможность встретить 2026 год без дополнительного финансового давления, укрепить продовольственную безопасность и улучшить социальное самочувствие граждан.

В октябре 2025 года был зафиксирован рост цен на ряд продуктов, в том числе на овощи, фрукты и мясо. Средняя стоимость плодоовощной продукции увеличилась на 4,2%. Наиболее значительный рост цен отмечен на следующие продукты:

  • помидоры — на 22,5%;
  • сладкий перец — на 17,3%;
  • огурцы — на 12,3%;
  • лимоны — на 10,3%;
  • апельсины — на 5%;
  • бананы — на 4%;
  • белокочанная капуста — на 2,6%;
  • картофель — на 2,5%.

Также зафиксировано повышение цен на мясные продукты:

  • птица — на 1,9%;
  • говяжья и свиная печень — на 1,3%;
  • сырокопченые колбасы и мясокопчености — на 1,1%.

Кроме того, выросли цены на куриные яйца (на 6,9%), кофе (на 1,8%) и шоколад (на 1,6%). Тенденция к росту цен на некоторые продукты прослеживается с лета 2025 года.

