В Совфеде приняли решение по НДФЛ для иноагентов
26 ноября 2025 в 15:46
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В России установят НДФЛ в размере 30% для иноагентов. Инициатива была одобрена Советом Федерации. В соответствии с изменениями налогового кодекса, для данной категории лиц будет установлена единая ставка налога на доходы физических лиц. Вступление закона в силу произойдет спустя месяц после официальной публикации.
