Сенаторы одобрили новые налоговые льготы для россиян

26 ноября 2025 в 15:52
Согласно закону, расширяются возможности применения налоговой льготы по НДФЛ

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сенаторы одобрили закон о налоговых льготах. Документ предусматривает ряд льгот для семей с детьми, участников СВО и некоторых других категорий граждан. Трансляция проходила на официальном сайте Совета Федерации.

Участники СВО и члены их семей получат ряд налоговых преференций. Они будут освобождены от уплаты транспортного, земельного налога и налога на имущество физических лиц. Многодетные родители смогут воспользоваться налоговыми вычетами по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Кроме того, при применении стандартного налогового вычета на детей будут учитываться доходы налогоплательщика, исчисленные нарастающим итогом с начала года и относящиеся только к основной налоговой базе.

От транспортного налога также освобождаются:

  • Герои Советского Союза;
  • Герои России;
  • полные кавалеры Ордена Славы;
  • ветераны боевых действий.

Закон предусматривает освобождение от НДФЛ единовременных компенсационных выплат, которые получают участники программы «Земский тренер». Также расширяются основания для предоставления социального налогового вычета по НДФЛ за занятия физкультурой и спортом. Теперь вычет будет распространяться и на расходы граждан по оплате таких занятий для своих родителей-пенсионеров.

Физлица освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество по объектам, которые расположены на территориях, где введены: режим чрезвычайного положения; режим чрезвычайной ситуации; режим контртеррористической операции, предусматривающий временное отселение жителей.

Расширяются возможности применения налоговой льготы по НДФЛ при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Теперь льготу смогут использовать семьи с недееспособными детьми вне зависимости от их возраста и семьи, в которых ребенок родился после продажи жилья до 30 апреля следующего года. Ранее льготой могли воспользоваться только семьи с несовершеннолетними детьми.

Еще одна важная норма закона — значительное повышение налоговой нагрузки на букмекеров и тотализаторы. С 1 января 2026 года она вырастет в 60 раз. Новые требования устанавливают для букмекерских контор и тотализаторов:

  • налог в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами;
  • налог на прибыль по ставке 25%.

При этом из налогооблагаемой базы исключены целевые отчисления букмекеров, которые они должны передавать на развитие профессионального, детского и массового спорта. Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес, который устанавливают регионы в пределах ставок, предусмотренных Налоговым кодексом. 

