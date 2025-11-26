Логотип РИА URA.RU
Звезду Comedy Club Батрутдинова собираются лишить недвижимости

26 ноября 2025 в 15:54
Фото: © URA.RU

Суд Москвы рассмотрит иск о конфискации недвижимости у комика и резидента шоу Comedy Club Тимура Батрутдинова. Инициатором иска выступают столичные власти. Заседание по данному делу пройдет 18 декабря.

