Звезду Comedy Club Батрутдинова собираются лишить недвижимости
26 ноября 2025 в 15:54
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Суд Москвы рассмотрит иск о конфискации недвижимости у комика и резидента шоу Comedy Club Тимура Батрутдинова. Инициатором иска выступают столичные власти. Заседание по данному делу пройдет 18 декабря.
