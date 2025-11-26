В России создали голубей-дронов: как птицы с помоек стали верхом технологий
По данным компании, после вживления чипов птица сможет жить нормально жизнью
Компания Neiry из России сообщила о разработке биодронов — голубей, в мозг которых вживлены нейроинтерфейсы. Эти устройства дают возможность удаленно контролировать полет пернатых. Разработчики утверждают, что технология достигла уровня, позволяющего начать ее экспериментальное применение в целях мониторинга инфраструктурных объектов. Что такое голубь-биодрон и как его будут применять — в материале URA.RU.
Что такое биодрон и как он работает
Электроника будет у голубя в рюкзаке
В мозг голубей хотят устанавливать электроды, соединенные со стимулятором, размещенным в специальном рюкзаке на спине птицы. Электроника будет питаться от солнечных батарей. Благодаря нейрочипу оператор может управлять птицей, загружая ей полетное задание, как в обычные БПЛА. В работе системы также задейстованы GPS и другие технологии.
«Голубь-биодрон PJN-1 отличается от обычной птицы только проводом нейроинтерфейса, выступающему из головы, а также рюкзачком с электроникой», — говорится на сайте компании. Уточняется, что голубей можно использовать для экологического и промышленного мониторинга, а также для поисково-спасательных операций.
Основатель компании Александр Панов считает, что технологию можно адаптировать для других птиц. Например, вороны смогут переносить более тяжелые грузы, чайки — следить за прибрежными объектами, а альбатросы — обследовать большие морские территории. Сведения о биодронах-голубях были представлены на ежегодной конференции NeiryConf, которая состоялась 25 ноября в Москве.
В компании отметили, что в отличие от аналогичных исследований в других странах, их проект перешел к стадии промышленного внедрения. Стоимость биодрона сопоставима с ценой дронов аналогичного класса, при этом он значительно превосходит их по автономности. В Neiry завили, что компания готова к сотрудничеству с операторами беспилотников и рассматривают выход технологии на международный рынок.
Голубей, в частности, хотят применять для мониторинга
Где могут применять биодроны
- В сфере экологического и промышленного мониторинга осуществляется контроль состояния различных инфраструктурных объектов, включая линии электропередач и газораспределительные узлы;
- В поисково-спасательных операциях, особенно в условиях сложной местности;
- Для транспортировки грузов могут применять птиц крупных размеров, в частности, воронов;
- Альбатросы могут быть задействованы в мониторинге обширных морских пространств.
Преимущества перед обычными БПЛА
Биодроны обладают рядом преимуществ. Так, они способны преодолевать значительные расстояния и находиться в полете продолжительное время. Это ставит их выше традиционных дронов в плане автономности. Уровень безопасности таких устройств сопоставим с естественными рисками, которым подвержены птицы, благодаря чему их можно считать безопасными для использования в городской среде. Кроме того, срок службы биодрона соответствует продолжительности жизни обычной птицы.
