Истребитель Су-35С демонстрирует превосходство над техникой НАТО Фото: function.mil.ru/wikimedia.org/CC BY-SA 4.0

Российский истребитель Су-35С демонстрирует превосходство в зоне СВО, вынуждая самолеты НАТО летать на предельно малых высотах. Как сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов, это ограничивает возможности авиации противника, которая не может приблизиться на дистанцию применения своего оружия. «Су-35С прижал авиацию противника к земле», — сказал глава Ростеха.

Боевые характеристики самолета позволяют поражать цели на расстоянии в сотни километров, эффективно подавляя зенитные комплексы противника. Российские летчики высоко оценивают возможности этого истребителя, отмечая его надежность и боевую эффективность в реальных условиях. Что известно о Су-35С и какими характеристиками он обладает — в материале URA.RU.

Су-35С вытеснил авиацию НАТО на малые высоты

Боевые характеристики Су-35С позволяют поражать цели на расстоянии в сотни километров, эффективно подавляя и зенитные комплексы противника. Чемезов подчеркнул, что российские летчики высоко оценивают возможности этого истребителя в реальных боевых условиях.

Характеристики Су-35С Фото: URA.RU

Су-35С основной боевой истребитель ВКС России

Российский многофункциональный истребитель Су-35С представляет собой глубокую модернизацию знаменитого Су-27, относясь к поколению 4++. Этот самолет сочетает в себе проверенную аэродинамическую схему с передовыми технологиями, что делает его одним из наиболее эффективных боевых самолетов в своем классе. Особенностью Су-35С является его ориентация исключительно на нужды Воздушно-космических сил России, в отличие от экспортной версии Су-35.

Визуально истребитель сохранил характерные черты семейства Су-27, но получил значительные технологические улучшения. Самолет оснащен двумя двигателями с управляемым вектором тяги, что обеспечивает ему беспрецедентную маневренность. При этом фюзеляж частично выполнен с использованием композитных материалов, что снижает радиолокационную заметность, хотя технологии стелс не применяются.

Технические характеристики и вооружение

Истребитель достиг практического потолка 18000 метров Фото: Russianknights1991/wikimedia.org/CC BY 4.0

Тактико-технические характеристики Су-35С впечатляют: максимальная скорость достигает 2500 км/ч, практический потолок — 18000 метров, а дальность полета без дозаправки составляет 3600 км. Самолет оснащен мощной радиолокационной станцией «Ирбис-Э» с дальностью обнаружения целей до 400 км, способной одновременно сопровождать 30 воздушных целей и обстреливать 8 из них. Экипаж состоит из одного человека, что стало возможным благодаря высокой степени автоматизации.

Вооружение истребителя включает широкий спектр средств поражения: 30-мм авиационную пушку ГШ-30-1, ракеты «воздух-воздух» различных типов (Р-77, Р-73, Р-27), а также ракеты «воздух-земля» и противокорабельные ракеты. Максимальная боевая нагрузка достигает 8000 кг, при этом самолет может нести до 12 единиц подвесного вооружения, что позволяет ему эффективно выполнять различные боевые задачи.

Сравнение с зарубежными аналогами

При сравнении с американским F-35 проявляются принципиально разные подходы к проектированию боевых самолетов. Су-35С делает акцент на маневренности, скорости и универсальности, в то время как F-35 ориентирован на скрытность и сетецентричность. Российский истребитель значительно превосходит американский по скорости (2500 км/ч против 1930 км/ч) и маневренности, что обеспечивается двигателями с управляемым вектором тяги.

Важным преимуществом Су-35С является его стоимость — около 45 миллионов долларов против 122 миллионов у F-35. При этом российский самолет обладает большей боевой нагрузкой и количеством точек подвески вооружения. Хотя F-35 имеет преимущество в малозаметности, мощная РЛС «Ирбис-Э» способна обнаруживать малозаметные цели на значительных дистанциях.

Боевая эффективность и применение

В условиях специальной военной операции на Украине Су-35С продемонстрировал высокую эффективность. По словам генерального директора Ростеха Сергея Чемезова, самолет «прижал к земле» авиацию противника, вынудив самолеты НАТО летать на предельно малых высотах. Способность поражать цели на расстоянии в сотни километров не позволяет противнику приблизиться на дистанцию применения своего оружия.

Особенно отмечается эффективность Су-35С против зенитных комплексов противника. Российские летчики высоко оценивают характеристики машины, отмечая ее надежность и боевые возможности. Автоматизированная система управления позволяет пилоту сосредоточиться на тактических задачах, while система сама оптимально управляет самолетом.

Уникальные возможности и сверхманевренность

Су-35С совершает разворот на 360 градусов Фото: Eugeny Polivanov/wikimedia.org/CC BY-SA 4.0

Одной из ключевых особенностей Су-35С является его сверхманевренность. Самолет способен выполнять уникальные фигуры высшего пилотажа, включая знаменитую «кобру Пугачева» и «чакру Фролова» (разворот на 360 градусов в горизонтальной плоскости). Эти возможности особенно важны в ближнем воздушном бою, где маневренность может стать решающим фактором.

Система управления построена по принципу HOTAS («руки на РУД и РУС»), позволяя пилоту управлять всеми системами, не отрывая рук от органов управления. Информация выводится на два больших дисплея и прозрачный индикатор на лобовом стекле. Высокая степень автоматизации позволяет системе самостоятельно выполнять многие функции, освобождая пилота для принятия тактических решений.

Су-35С продолжает оставаться грозной силой в небе, успешно сочетая передовые технологии с проверенными решениями. Его боевые характеристики, подтвержденные в реальных боевых условиях, делают его одним из наиболее эффективных истребителей в мире, способным на равных противостоять самым современным зарубежным аналогам.

Су-35С — лучший в мире истребитель

Корпорация «Ростех» в рамках гособоронзаказа передала Министерству обороны России новую партию многоцелевых истребителей Су-35С, которые уже прошли необходимые заводские испытания и отправлены в войска. В пресс-службе госкорпорации подчеркнули, что Су-35С является на сегодняшний день самым результативным современным истребителем в мире, подтвердившим свою высокую эффективность в ходе специальной военной операции.

Боевые возможности самолета позволяют ему эффективно завоевывать господство в воздухе, поражать наземные и надводные цели в любое время суток и в сложных погодных условиях. Истребитель оснащен современной авионикой, РЛС с фазированной антенной решеткой, двигателями с увеличенной тягой, развивает скорость до 2500 км/ч и способен нести до 8 тонн боевой нагрузки.

Соперники: Су-35С и F-35

Ключевое различие между российским Су-35С и американским F-35 заключается в принципиально разных подходах к ведению воздушной войны. F-35 представляет собой «ударный комплекс с элементами истребителя», основной акцент в котором сделан на скрытность и сетецентричность. В отличие от него, Су-35С является специализированным воздушным бойцом, ориентированным на физическое доминирование в воздушном пространстве. Эта разница в философии применения определяет все тактико-технические решения, заложенные в конструкции каждого из самолетов.

Тактические сценарии применения и уязвимости

В условиях европейского ТВД, насыщенного средствами радиолокационного контроля, преимущества F-35 в малозаметности значительно нивелируются. Российские РЛС загоризонтного обзора и системы радиоэлектронной разведки способны обнаруживать «Лайтнинг-II» на оперативно-тактических дистанциях, лишая его главного козыря. При этом F-35 демонстрирует ограниченные возможности в динамическом маневренном бою — его крейсерская скорость без форсажа составляет лишь 850 км/ч против 1300-1400 км/ч у Су-35С, что делает американский самолет уязвимым при внезапном обнаружении.