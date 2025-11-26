На Западе устроили «демарш» по поводу мирного плана Трампа

Представители западных стран покинули саммит, чтобы обсудить план Трампа Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

В ходе саммита G20 («Большой двадцатки») главы делегаций западных стран досрочно покинули заседания, чтобы обсудить мирный план по Украине. Об этом сообщила шерпа России в G20 Светлана Лукаш на пресс-конференции в Москве.

«Демарш, который фактически устроили главы западных делегаций, покинув саммит в середине заседаний и переместившись, видимо, на обсуждение этого самого мирного плана, конечно, был замечен и прежде всего замечен нашими партнерами, странами Глобального Юга, председателем в „двадцатке“ этого года — ЮАР. Такие вещи не забываются», — заявил Лукаш. Ее слова приводит РБК.

При этом она подчеркнула, что появление информации о мирном плане не повлияло на подготовку и итоговые результаты саммита. Он проходил 22–23 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР).

План США по урегулированию конфликта на Украине был впервые представлен 21 ноября. Через два дня в Женеве состоялись переговоры между делегациями Штатов, «евротройки» (Британия, Германия, Франция) и Украины. Позднее контакты продолжились в Абу-Даби (ОАЭ), где представители Вашингтона и Киева общались с российской делегацией.