Путин ищет оптимальный формат отношений со Средней Азией

Президенты России и Киргизии провели переговоры в Бишкеке Фото: Александр Казаков/РИА Новости/POOL

Президент РФ Владимир Путин ищет оптимальный формат сотрудничества со странами Центральной Азии. За прошедшие полтора месяца он провел переговоры с лидерами трех государств. И сегодняшний визит в Киргизию, встреча с Садыром Жапаровым — это продолжение диалога России со странами региона, объяснили URA.RU эксперты.

Вместо автомобильного кортежа «Аурус» президента РФ сегодня сопровождал конный кортеж Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

«Аурус» российского лидера ехал к новому административному комплексу «Ынтымак Ордо» в сопровождении конницы. На фоне яркого солнца позади кортежа просматривались лишь темные силуэты лошадей, всадников в национальных костюмах, лимузина Путина. Но среди этой черно-белой картинки были две красочных точки — государственные флаги России и Кыргызстана, на котором, кстати, такое же большое яркое солнце, как и то, что сегодня светило над Бишкеком.

Жапаров встретил Путина перед резиденцией, на площади, по периметру которой была выстроена рота почетного караула, а также киргизские богатыри. Приветственные рукопожатия и объятия. Лидеры прошли под навес. Сначала прозвучал Гимн России, следом — Киргизии. Почетный караул пел хором, а Жапаров, слушая гимн, держал правую руку на сердце.

Лидеры России и Киргизии встретились на площади у резиденции «Ынтымак Ордо» Фото: Александр Казаков/РИА Новости/POOL

В продолжение церемонии президенты прошли по красной дорожке, приветствуя роту почетного караула. Российский лидер приветствовал военнослужащих на киргизском языке.

Представив членов своих делегаций, президенты отправились на переговоры в узком составе. Они завершились довольно быстро, учитывая, что накануне вечером Путин и Жапаров успели пообщаться тет-а-тет. Переговоры с участием делегаций проходили дольше, и уже — в закрытом режиме.

Переговоры Владимира Путина и Садыра Жапарова впервые прошли в новой резиденции «Ынтымак Ордо» Фото: Александр Казаков/РИА Новости/POOL

Прежде лидеры выступили с короткими приветствиями. Жапаров отметил, что Россия «демонстрирует высокую устойчивость», и это — «заслуга личных качеств» президента Путина. «Наш народ в своей повседневной жизни чувствует поддержку России по всем ключевым направлениям, особенно в сфере энергетики и продовольствия.

Последовательность вашей политики и способность сохранить стратегический курс имеет большое значение для наших стран», — заявил киргизский лидер.

Лидеры представили друг другу членов своих делегаций Фото: Александр Казаков/РИА Новости/POOL

Российские инвесторы, отметил Владимир Путин, прониклись доверием к сотрудничеству с Киргизией, а вложение капиталов в экономику республики связано с усилиями президента Жапарова и «положительной внутриполитической динамикой». Страны сотрудничают в сфере нефтегазовой и атомной энергетики, идет развитие цифровой и транспортно-логистической отраслей. В 2023 году в Киргизии началось строительство школ с обучением на русском языке — всего их будет девять. «Особое внимание уделяем сотрудничеству в сфере безопасности.

Размещенная в республике объединенная российская военная база является важным фактором обеспечения стабильности в регионе, выступает с согласованных позиций в рамках международных организаций», — подчеркнул Путин.

Глава МВД России Владимир Колокольцев точно остался доволен переговорами Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российско-киргизские переговоры завершились подписанием семи документов, предусматривающих новые проекты в разных сферах — от экономики до образования. Лидеры остались довольны разговором. Они выступили с совместным заявлением о переходе отношений на новый, еще более углубленный уровень сотрудничества.

По словам Путина, приоритетное внимание уделили развитию экономической кооперации. В 2024 году товарооборот обновил рекорд и превысил 4 млрд долларов, и в 2025-м рост составил уже порядка 17%. «Доля рубля в коммерческих сделках уже составляет 97%, — сказал Путин. — Российская сторона помогает Киргизии в совершенствовании системы налогового администрирования и маркировки товаров. В результате дополнительные поступления в киргизский бюджет увеличились на более чем один миллиард долларов».

Владимир Путин и Садыр Жапаров подписали совместное заявление по итогам переговоров Фото: Роман Наумов © URA.RU

Стабильно Россия и Киргизия сотрудничают в рамках ЕАЭС. Как отметил Путин, стороны занимаются «созданием общих рынков, товаров, услуг, капиталов и рабочей силы». Одной из важнейших отраслей сотрудничества российский лидер назвал энергетику: «Газпром» реализует программу газификации республики, также РФ «снабжает киргизских потребителей электроэнергией».

Путин особо отметил, что благодарен властям республики за отношение к русскому языку, который в Киргизии «повсеместно и свободно используется» и по конституции имеет статус официального.

Путин и Жапаров в этом году встречаются уже в четвертый раз. Отношения между странами расширяются, как, к слову, и с другими странами Центральной Азии. Достаточно вспомнить, что буквально неделю назад в Москву с официальным визитом приезжал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, и по итогам переговоров была подписана декларация об углублении сотрудничества. А в октябре Путин был с визитом в Таджикистане.

Эксперты видят в этих процессах корректировку отношений России со странами постсоветского пространства. По словам руководителя Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексея Ярошенко, начинается «изменение парадигмы восприятия постсоветских стран».

«Печальный украинский опыт показал, что если этими странами не занимаемся мы, ими занимаются наши враги, против наших интересов. Это сломало парадигму, при которой мы считали, что бывшие советские республики никуда от России не денутся и будут нашими вечными союзниками.

Мы увидели, что это не так. После слома этой парадигмы мы видим изменения в векторах внешней политики России в отношении постсоветских стран. И работы здесь предстоит еще много, чтобы сделать их действительно нашими долгосрочными партнерами. Но то, что пошли положительные изменения, — это совершенно точно», — отметил политолог.

Национальный колорит Киргизии окружал Владимира Путина с первых секунд визита Фото: Александр Казаков/РИА Новости/POOL

Государственный визит Путина в Киргизию отражает союзнический характер отношений между странами, считает эксперт-аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Артур Сулейманов. Буквально за несколько дней до приезда российского лидера в Бишкеке был открыт первый центр русского языка и культуры. «Характер межгосударственных отношений построен на принципах союзничества, равноправности и добрососедства. Запад же продвигал нарратив, что страны Центральной Азии — это „младшие соседи“ России, пытаясь тем самым нанести урон нашим отношениям. Это тоже все понимают.

Главное – мы продолжаем углублять наше союзничество и партнерство. Особенность российского подхода в отношении Центральной Азии проявляется в последовательности, дружественности и открытости», — полагает эксперт.

Россия ищет «максимально оптимальную конфигурацию взаимодействия в современных условиях со всеми партнерами», считает завсектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Между Москвой и Бишкеком сложился стратегический тесный контакт.