Россия отреагировала на задержание россиянки во Франции
Французские спецслужбы арестовали участников гуманитарной ассоциации в интересах РФ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Посольство РФ подтвердило задержание гражданки России во Франции. Женщина была задержана по делу, связанному с гуманитарной ассоциацией SOS Donbass.
«До настоящего времени французские власти официально не информировали диппредставительство об аресте и его причинах», — заявили в российской дипмиссии, передает ТАСС. С самого начала посольство внимательно следит за ситуацией и находится в контакте с семьей задержанной.
Ранее французские спецслужбы арестовали участников гуманитарной ассоциации SOS Donbass по подозрению в шпионаже в интересах РФ. В парижской прокуратуре подтвердили, что подозреваемые, возможно, использовали гуманитарную деятельность в качестве прикрытия. В числе задержанных — российская гражданка Анна Н. и Венсан П. Все подозреваемые отрицают свою причастность к вменяемым им правонарушениям. Один из задержанных французов в настоящее время находится под судебным надзором с определенными ограничениями.
