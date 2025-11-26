Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Россия отреагировала на задержание россиянки во Франции

Посольство РФ подтвердило задержание гражданки России во Франции
26 ноября 2025 в 15:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Французские спецслужбы арестовали участников гуманитарной ассоциации в интересах РФ

Французские спецслужбы арестовали участников гуманитарной ассоциации в интересах РФ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Посольство РФ подтвердило задержание гражданки России во Франции. Женщина была задержана по делу, связанному с гуманитарной ассоциацией SOS Donbass.

«До настоящего времени французские власти официально не информировали диппредставительство об аресте и его причинах», — заявили в российской дипмиссии, передает ТАСС. С самого начала посольство внимательно следит за ситуацией и находится в контакте с семьей задержанной.

Ранее французские спецслужбы арестовали участников гуманитарной ассоциации SOS Donbass по подозрению в шпионаже в интересах РФ. В парижской прокуратуре подтвердили, что подозреваемые, возможно, использовали гуманитарную деятельность в качестве прикрытия. В числе задержанных — российская гражданка Анна Н. и Венсан П. Все подозреваемые отрицают свою причастность к вменяемым им правонарушениям. Один из задержанных французов в настоящее время находится под судебным надзором с определенными ограничениями.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал