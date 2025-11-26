Возобновление закупок газа и нефти из РФ соответствует национальным интересам Германии, заявила Вайдель Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Глава партии «АдГ» Алис Вайдель высказалась в поддержку идеи возобновить закупки российских углеводородов — газа и нефти. По ее мнению, это соответствует национальным интересам страны.

«Это в наших национальных интересах, и американцы тоже этого хотят. Именно поэтому и ведутся эти мирные переговоры: американцы отстаивают свои национальные интересы, о которых вы забыли в Германии, дорогой ХДС (партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца — прим. URA.RU)», — заявила Вайдель. Ее слова передает ТАСС.

В ходе дебатов в Бундестаге, посвященных проекту госбюджета на 2026 год, Алис Вайдель также заявила о необходимости срочной реализации программы реформирования государства, экономики и общества. По мнению политика, Германия нуждается в доступной и надежной энергии, поэтому следует прекратить эксперимент с энергетическим переходом, который, по ее словам, оказался неудачным. Кроме того, сопредседатель «АдГ» повторно призвала остановить процесс вывода из эксплуатации атомных электростанций и ускорить возвращение к атомной энергетике.

