Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Россиян предупредили о новом процессе сдачи жилья

Силуанов: туристический налог на аренду домов могут ввести в 2026 году
26 ноября 2025 в 16:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Возможность взимания туристического налога при сдаче квартир находится в проработке

Возможность взимания туристического налога при сдаче квартир находится в проработке

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В 2026 году Минфин РФ совместно с Минэкономразвития проанализируют возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы в следующем году хотели проанализировать вопрос сдачи жилых домов в качестве площадей для проживания и соответственно применения в таких случаях налогообложения туристическим налогом», — сказал Силуанов в ходе выступления в Совете Федерации. Трансляция проходила на официальном сайте Совфеда.

Отвечая на вопрос о возможности взимания туристического налога при сдаче в аренду квартир в многоквартирных домах, Силуанов отметил, что на данный момент об этом речи не идет. Однако тема находится в проработке, и в будущем вопрос может быть рассмотрен.

Продолжение после рекламы

Ранее на заседании Совета Федерации был одобрен законопроект, предусматривающий введение налоговых льгот. Они будут предоставлены семьям с детьми, участникам СВО и некоторым другим группам населения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал