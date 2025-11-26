Россиян предупредили о новом процессе сдачи жилья

Возможность взимания туристического налога при сдаче квартир находится в проработке Фото: Размик Закарян © URA.RU

В 2026 году Минфин РФ совместно с Минэкономразвития проанализируют возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы в следующем году хотели проанализировать вопрос сдачи жилых домов в качестве площадей для проживания и соответственно применения в таких случаях налогообложения туристическим налогом», — сказал Силуанов в ходе выступления в Совете Федерации. Трансляция проходила на официальном сайте Совфеда.

Отвечая на вопрос о возможности взимания туристического налога при сдаче в аренду квартир в многоквартирных домах, Силуанов отметил, что на данный момент об этом речи не идет. Однако тема находится в проработке, и в будущем вопрос может быть рассмотрен.

