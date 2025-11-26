Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Раскрыт способ, как именно хотели убить журналиста Соловьева

ТАСС: журналиста Соловьева хотели убить пиццей
26 ноября 2025 в 16:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Телеведущего пытались убить два раза

Телеведущего пытались убить два раза

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Общественного деятеля и журналиста Владимира Соловьева хотели убить с помощью отравленной пиццы. Об этом сообщили журналисты из зала суда.

На суде, была оглашена аудиозапись, которую сделали в квартире одного из обвиняемых — Андрея Пронского (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ», — цитирует ТАСС слова из записи. Там говорилось о том, что за статусом заказа хотели отследить в приложении, потом перехватить его и подменить отравленную пиццу.

Ранее в Ульяновской области сотрудники управления ФСБ России совместно с Пограничными органами задержали жителя Димитровграда, который по заданию украинских спецслужб готовил покушение на общественного деятеля Владимира Соловьева. Об этом сообщил сам Соловьев в своем telegram-канале. Это уже вторая попытка навредить телеведущему. Подробности дела о покушении на Соловьева — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • сознательный гражданин
    26 ноября 2025 16:37
    а они были уверены, что он ест пиццу?))) Далеко не все являются любителями этой гадости.
Добавить комментарий
Следующий материал