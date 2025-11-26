Раскрыт способ, как именно хотели убить журналиста Соловьева

Телеведущего пытались убить два раза Фото: Размик Закарян © URA.RU

Общественного деятеля и журналиста Владимира Соловьева хотели убить с помощью отравленной пиццы. Об этом сообщили журналисты из зала суда.

На суде, была оглашена аудиозапись, которую сделали в квартире одного из обвиняемых — Андрея Пронского (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ», — цитирует ТАСС слова из записи. Там говорилось о том, что за статусом заказа хотели отследить в приложении, потом перехватить его и подменить отравленную пиццу.