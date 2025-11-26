Раскрыт способ, как именно хотели убить журналиста Соловьева
Телеведущего пытались убить два раза
Общественного деятеля и журналиста Владимира Соловьева хотели убить с помощью отравленной пиццы. Об этом сообщили журналисты из зала суда.
На суде, была оглашена аудиозапись, которую сделали в квартире одного из обвиняемых — Андрея Пронского (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ», — цитирует ТАСС слова из записи. Там говорилось о том, что за статусом заказа хотели отследить в приложении, потом перехватить его и подменить отравленную пиццу.
Ранее в Ульяновской области сотрудники управления ФСБ России совместно с Пограничными органами задержали жителя Димитровграда, который по заданию украинских спецслужб готовил покушение на общественного деятеля Владимира Соловьева. Об этом сообщил сам Соловьев в своем telegram-канале. Это уже вторая попытка навредить телеведущему. Подробности дела о покушении на Соловьева — в материале URA.RU.
