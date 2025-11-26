В Таганроге объявлен день траура
В результате атаки беспилотников по Таганрогу есть погибшие
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Власти Таганрога в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) объявили 27 ноября днем траура. Об этом сообщают СМИ.
«27 ноября будет объявлен днём траура в Таганроге в связи с трагическими событиями, произошедшими накануне ночью», — написала мэр Таганрога Светлана Камбулова в своем telegram-канале. По словам Камбуловой, в городе отменены развлекательные мероприятия. В городе принимаются меры по ликвидации последствий атаки БПЛА. Принимаются документы на оказание помощи жителям пострадавших домов.
После ударов украинских беспилотников, пострадали три мирных жителя Таганрога, еще один погиб. Также в результате атаки пострадали частный дом, здание одного колледжа и детский сад.
