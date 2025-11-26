Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Таганроге объявлен день траура

Таганрог объявил день траура после ночной атаки украинских БПЛА
26 ноября 2025 в 16:04
В результате атаки беспилотников по Таганрогу есть погибшие

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Власти Таганрога в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) объявили 27 ноября днем траура. Об этом сообщают СМИ. 

«27 ноября будет объявлен днём траура в Таганроге в связи с трагическими событиями, произошедшими накануне ночью», — написала мэр Таганрога Светлана Камбулова в своем telegram-канале. По словам Камбуловой, в городе отменены развлекательные мероприятия. В городе принимаются меры по ликвидации последствий атаки БПЛА. Принимаются документы на оказание помощи жителям пострадавших домов.

После ударов украинских беспилотников, пострадали три мирных жителя Таганрога, еще один погиб. Также в результате атаки пострадали частный дом, здание одного колледжа и детский сад. 

