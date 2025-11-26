Министр энергетики Турции Байрактар: страна продолжит закупать газ у России

Турция продолжит закупать газ у России. Москва на протяжении многих лет является надежным поставщиком, и оснований для изменения текущей ситуации нет, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

«Мы приобретаем газ у России с 80-х годов XX века, Москва всегда была и остается надежным поставщиком газа. Российские поставки удовлетворяют порядка 40-50% потребностей Турции. Никаких поводов для беспокойства нет, мы продолжаем закупки газа у РФ», — заявил Байрактар в интервью телеканалу Lider Haber.

Ранее, 25 сентября, президент США Дональд Трамп высказал предположение о том, что Турция якобы может прекратить приобретение российской нефти. Также Трамп отметил, что лучшее, что Турция могла бы сделать, — это не покупать нефть и газ у России, передает деловое издание «Взгляд». Комментируя данное заявление, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что страна с уважением относится к позиции Анкары и убеждена в том, что она будет руководствоваться своими национальными интересами при принятии решений.