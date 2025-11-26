В МИД РФ раскрыли, что происходит за кулисами переговоров по Украине
Рябков подчеркнул, что Россия готова к продолжению диалога с США
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Ряд европейских стран предпринимают активные попытки не допустить выхода России и США на договоренности по Украине. Об этом сообщил заместитель МИД России Сергей Рябков.
«Ряд европейских стран лихорадочно пытаются не допустить выхода РФ и США на договоренности по Украине», — сказал Рябков, передает РИА Новости. Он отметил, что сейчас наблюдается слишком много «грязных» попыток помешать нормальному движению России и США вперед в вопросе урегулирования ситуации в Украине.
Рябков подчеркнул, что для России важно не отклоняться от пониманий, достигнутых с США на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Страна готова к продолжению диалога с США по урегулированию ситуации на Украине. По словам Рябкова, процесс нормализации отношений между РФ и США сейчас находится на начальном этапе.
Рябков также прокомментировал возможность контакта между МИД России Сергеем Лавровым и представителем США. По его словам, контакт может быть организован оперативно, но в данный момент конкретной договоренности о нем нет.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что делать выводы о скором завершении конфликта на Украине пока преждевременно. В своем заявлении он отметил, что утверждения о приближении мирного соглашения по Украине не соответствуют действительности. Песков указал на то, что существует значительное число людей в различных государствах, в том числе в США, которые стремятся помешать достижению мирного урегулирования ситуации на Украине.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.