В МИД РФ раскрыли, что происходит за кулисами переговоров по Украине

Ряд европейских стран предпринимают активные попытки не допустить выхода России и США на договоренности по Украине. Об этом сообщил заместитель МИД России Сергей Рябков.

«Ряд европейских стран лихорадочно пытаются не допустить выхода РФ и США на договоренности по Украине», — сказал Рябков, передает РИА Новости. Он отметил, что сейчас наблюдается слишком много «грязных» попыток помешать нормальному движению России и США вперед в вопросе урегулирования ситуации в Украине.

Рябков подчеркнул, что для России важно не отклоняться от пониманий, достигнутых с США на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Страна готова к продолжению диалога с США по урегулированию ситуации на Украине. По словам Рябкова, процесс нормализации отношений между РФ и США сейчас находится на начальном этапе.

Рябков также прокомментировал возможность контакта между МИД России Сергеем Лавровым и представителем США. По его словам, контакт может быть организован оперативно, но в данный момент конкретной договоренности о нем нет.