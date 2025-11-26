У известного российского комика отбирают недвижимость в Москве
По данным суда, имущество Батрутдинова находится на территории, где планируют комплексное развитие участка
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Бабушкинский райсуд Москвы рассмотрит иск департамента городского имущества столицы об изъятии недвижимости у известного комика Тимура Батрутдинова. Имущество планируют изъять в рамках программы комплексного развития города, сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции.
«В иске, поданном сразу к нескольким ответчикам, среди которых указан и артист Тимур Батрутдинов, ДГИ города Москвы просит изъять для государственных нужд недвижимое имущество», — говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет об имуществе, которое находится в границах территории, где планируют проводить комплексное развитие.
Ранее стало известно, что в отношении частного участка на берегу Москвы-реки, который принадлежит певцу Филиппу Киркорову, начались судебные разбирательства. Артиста обвиняют в предполагаемом незаконном приобретении земли площадью 4,2 тысячи квадратных метров, которая, по утверждению истцов, должна находиться в собственности города и являться общественной территорией. Как выглядит королевский особняк короля российской эстрады — в материале URA.RU.
