Для россиян утвердили новый размер МРОТ с 2026 года
26 ноября 2025 в 16:43
Совет Федерации принял закон, В России установят минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 27 093 рублей. Такой законопроект одобрен Советом Федерации на 601 пленарном заседании. Реализация инициативы произойдет 1 января.
