Сухогруз с зерном сел на мель в Волгоградской области
Сухогруз сел на мель в районе Карповского водохранилища
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Волгоградской области произошло происшествие с сухогрузом. Судно «Капитан Баляхин», которое следовало из Казани в Ростов-на-Дону и перевозило 2 000 тонн зерна, село на мель в районе Карповского водохранилища, сообщил telegram-канал Shot.
«Судно „Капитан Баляхин“ находится на мели в районе Карповского водохранилища. Сухогруз направлялся из Казани в Ростов-на-Дону», — пишет telegram-канал. Отмечается, что имеющихся у экипажа запасов продовольствия и воды хватит на пять дней.
Ранее, в июне, региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщило, что по планам китайский сухогруз An Yang 2, севший на мель у южного побережья Сахалина, будет снят с мели и выведен на глубокую воду в августе 2025 года. Собственник судна разработал соответствующий проект. Документация по удалению судна An Yang 2 была согласована «Росприроднадзором» и капитаном порта Невельск.
