Сухогруз с зерном сел на мель в Волгоградской области

Сухогруз сел на мель в районе Карповского водохранилища Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Волгоградской области произошло происшествие с сухогрузом. Судно «Капитан Баляхин», которое следовало из Казани в Ростов-на-Дону и перевозило 2 000 тонн зерна, село на мель в районе Карповского водохранилища, сообщил telegram-канал Shot.

«Судно „Капитан Баляхин“ находится на мели в районе Карповского водохранилища. Сухогруз направлялся из Казани в Ростов-на-Дону», — пишет telegram-канал. Отмечается, что имеющихся у экипажа запасов продовольствия и воды хватит на пять дней.