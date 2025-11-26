Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Сухогруз с зерном сел на мель в Волгоградской области

26 ноября 2025 в 16:09
Сухогруз сел на мель в районе Карповского водохранилища

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Волгоградской области произошло происшествие с сухогрузом. Судно «Капитан Баляхин», которое следовало из Казани в Ростов-на-Дону и перевозило 2 000 тонн зерна, село на мель в районе Карповского водохранилища, сообщил telegram-канал Shot.

«Судно „Капитан Баляхин“ находится на мели в районе Карповского водохранилища. Сухогруз направлялся из Казани в Ростов-на-Дону», — пишет telegram-канал. Отмечается, что имеющихся у экипажа запасов продовольствия и воды хватит на пять дней.

Ранее, в июне, региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщило, что по планам китайский сухогруз An Yang 2, севший на мель у южного побережья Сахалина, будет снят с мели и выведен на глубокую воду в августе 2025 года. Собственник судна разработал соответствующий проект. Документация по удалению судна An Yang 2 была согласована «Росприроднадзором» и капитаном порта Невельск.

