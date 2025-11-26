Путин и Лукашенко начали переговоры в Бишкеке
26 ноября 2025 в 16:38
Фото: © URA.RU
Встреча президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко стартовала в Бишкеке. Переговоры проходят в государственной резиденции «Ала-Арча» Государственный визит Владимира Путина в Киргизию продлится с 25 по 27 ноября. До встречи с Александром Лукашенко российский лидер уже провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Кроме того, в планы Путина входит участие в саммите ОДКБ.
