Путин и Лукашенко начали переговоры в Бишкеке

Встреча президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко стартовала в Бишкеке. Переговоры проходят в государственной резиденции «Ала-Арча» Государственный визит Владимира Путина в Киргизию продлится с 25 по 27 ноября. До встречи с Александром Лукашенко российский лидер уже провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Кроме того, в планы Путина входит участие в саммите ОДКБ.