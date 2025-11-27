Пермяк нашел ржавый револьвер и оказался на скамье подсудимых

Пермяк проходил военную службу в войсках противовоздушной обороны и в один из дней нашел в лесу предмет похожий на настоящий револьвер. Оружие было все в ржавчине и царапинах. Мужчина решил, что стрелять этот револьвер не может и решил сохранить его себе в качестве сувенира. «Какое-то время он хранил револьвер в багажнике машины, потом на балконе в ящике с инструментами. Однажды он нашел его и решил рассмотреть внимательно, но уснул и тогда оружие нашла жена. Именно она заявила в полицию об опасной вещи и пермяк стал фигурантом уголовного дела», — говорится в решении суда.