Пермяк нашел ржавый револьвер и оказался на скамье подсудимых
Больше шести лет пермяк хранил револьвер у себя
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Житель Перми нашел ржавый грязный револьвер, долгое время хранил его и в итоге был признан виновным в незаконном приобретении и хранении оружия. Копия решения Свердловского районного суда имеется в распоряжении URA.RU.
Пермяк проходил военную службу в войсках противовоздушной обороны и в один из дней нашел в лесу предмет похожий на настоящий револьвер. Оружие было все в ржавчине и царапинах. Мужчина решил, что стрелять этот револьвер не может и решил сохранить его себе в качестве сувенира. «Какое-то время он хранил револьвер в багажнике машины, потом на балконе в ящике с инструментами. Однажды он нашел его и решил рассмотреть внимательно, но уснул и тогда оружие нашла жена. Именно она заявила в полицию об опасной вещи и пермяк стал фигурантом уголовного дела», — говорится в решении суда.
Полицейские оружие изъяли и установили, что оно было изготовлено кустарным способом из сигнального револьвера. После модернизации он может стрелять патронами разновидности «Наган». Принимая решение суд учел, что револьвер был найден более шести лет назад, а значит срок наказания за приобретение и перевозку оружия истек. Мужчине назначили ограничение свободы на полтора года и запрет выезда за пределы Перми без разрешения полиции.
