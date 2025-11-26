Какие цветы чаще всего дарят пермяки на День матери

Цветочные салоны ожидают рост продаж в праздник Фото: Анна Майорова © URA.RU

На День матери, 30 ноября, в Перми повышается спрос на традиционные букеты. Речь идет о композициях из роз, хризантем или альстрамерий, сообщила URA.RU владелица цветочного салона «Фан-Фан» Наталья Шумкова.

«День матери — праздник традиционных букетов из роз, хризантем, альстрамерий. В этом празднике важно внимание. А мамы, как показывает практика, рады любым цветам», — рассказала предприниматель корреспонденту агентства.

Владелица цветочного салона добавила, что заранее готовится к празднику. Так, был увеличен объем цветов. В салоне ожидают рост продаж. Из-за спроса цены в среднем стали выше на 5-10%. Аналогичная ситуация происходит перед Днем святого Валентина и 8 марта.

