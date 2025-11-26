В Пермском крае выросли доходы от платы за посещение природных парков

С января по октябрь 2025 года было оформлено около 70 тысяч разрешений на посещение Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае наблюдается существенное увеличение доходов от платы за посещение природных парков. С января по октябрь 2025 года было оформлено около 70 тысяч разрешений на посещение. Это позволило пополнить бюджет более чем на 7,6 млн рублей.

«Данный показатель превышает аналогичные данные за 2024 год на 42%, тогда как рост числа посетителей составил всего 2,6%. Причиной увеличения доходов стало повышение стоимости посещения особо охраняемых природных территорий. Если ранее цена составляла 100 рублей, то в 2025 году она возросла до 150 рублей. Также расширился перечень площадок, где требуется оплата. Теперь он включает пять локаций вместо трех. В число платных объектов вошли Кваркуш и Ординская пещера», — пишет портал «В курсе.ру» со ссылкой на минприроды Пермского края.

Лидером по популярности среди туристов остается природный парк «Пермский» — на его долю приходится примерно 87% от общего числа оформленных разрешений. Второе место занимает гора Полюд с долей в 7,1%. Кваркуш выбрали 3,5% посетителей, а Колчимский камень — 2,7%. При этом Ординская пещера в 2025 году не привлекла туристов — разрешений на ее посещение не выдавалось.

