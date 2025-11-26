Фельдшерский пункт в пермской глубинке обязали продавать лекарства

Невозможность купить медикаменты создавала угрозу жизни и здоровью местных жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае по решению суда фельдшерский пункт в отдаленном селе Богомяково обязали организовать продажу лекарств населению. Исковое заявление в суд было подано прокуратурой Осы.

«Установлено, что в отдаленном селе Богомяково нет аптек. При этом в ФАПе Осинской центральной районной больницы, у которой есть лицензия на розничную продажу препаратов, они не продавались. Невозможность купить медикаменты создает угрозу жизни и здоровью местных жителей. Прокурор направил исковое заявление в суд, который его удовлетворил», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Нарушение было выявлено во время проверки соблюдения требований законодательства в части обеспечения людей лекарствами. После вступления судебного акта в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

