Мэр Березников назвал предварительную причину обрушения потолка в жилом доме. Фото

Мэр Березников Казаченко: потолок в жилом доме рухнул из-за протечек труб
26 ноября 2025 в 19:33
Подрядчик сейчас восстанавливает кровлю здания

Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Мэр пермских Березников Алексей Казаченко провел выездной осмотр и назвал предварительную причину обрушения потолка в трехэтажном жилом доме на улице Клары Цеткин. ЧП случилось из-за протечек труб, проходящих через чердак здания.

«Предварительно, разрушение штукатурного слоя потолка связано, в том числе, с протечками труб теплоснабжения, проходящих по чердаку. Об этом свидетельствуют и старые затечные следы. При визуальном осмотре чердака и комнат видимых дефектов в несущих деревянных конструкциях перекрытий не выявлено. В ближайшее время подрядчик заканчивает работы по укладке утеплителя на чердаке. Восстановление жилых помещений подрядчик выполнит за свой счет», — написал в своем telegram-канале Алексей Казаченко.

Он добавил, что восстановительные работы ведет подрядчик Фонда капитального ремонта. Сейчас он ускоренными темпами приводит в порядок кровлю здания, которое не является аварийным и жалоб на его состояние ранее не поступало. Администрация города предложила хозяйке жилья благоустроенное помещение из маневренного фонда.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках в квартире дома №38 по улице Клары Цеткин произошло обрушение потолочного перекрытия на третьем этаже. Оценкой состояния пострадавших помещений занимается специальная комиссия.

Причиной обрушения могли послужить протечки труб

Фото: Алексей Казаченко, Telegram

