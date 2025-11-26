Мамы, военные и дети: кто и когда может бесплатно сходить в Пермский зоопарк

Посмотреть на животных можно бесплатно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский зоопарк периодически устраивает акции и организует бесплатные посещения для разных категорий горожан. Кому и когда не придется платить за вход, чтобы посмотреть на животных, — в материале URA.RU

Только по праздникам

В воскресенье, 30 ноября, в честь Дня матери для мам вход в зоопарк свободный. Чтобы попасть на территорию зверинца, нужно показать паспорт со сведениями о детях, свидетельство о рождении или карточку ребенка на Госуслугах. Также в этот день в зоопарке пройдут разные активности. Можно будет сделать открытку-сердце на мастер-классе, сфотографироваться с животными-мамами или посмотреть документальный фильм «Как мамы дикой природы защищают детенышей».

В честь Дня добровольца, который проходит 5 декабря, волонтеры могут бесплатно посещать зоопарк. Но для них акцию сделали не на один день, а на три недели до 14 декабря. Чтобы получить билет, им нужно показать волонтерскую книжку, в которой содержится хотя бы одна запись.

По вторникам и последним воскресеньям месяца

Члены многодетных семей могут посетить зоопарк без билета каждый вторник и последнее воскресенье месяца. На сайте зоопарка уточняют, что бесплатно пропустят не только детей, но и родителей.

Всегда