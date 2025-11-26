Музеи пермских предприятий завоевали награды в престижной премии
Выставочный зал филиала АО «Гознак» – победитель в номинации «Наша история Победы»
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Музеи предприятий Пермского края завоевали 13 наград на VII Национальной премии «Корпоративный музей». Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли Пермского края.
«Музеи предприятий Прикамья получили 13 наград на VII Национальной премии „Корпоративный музей“. Награды завоевали музейно-туристический центр „Конфектория“, музей истории ООО „ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез“, музей пермской нефти ООО „ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“, выставочный зал Пермской печатной фабрики — филиала АО „Гознак“, музей филиала „Азот“ АО „ОХК „УРАЛХИМ“, музей АО „Очёрский машиностроительный завод“, музейно-выставочный центр ПАО „Уралкалий“, музей измерительных приборов ООО „ЭРИС““, — сообщается на сайте министерства промышленности и торговли Пермского края.
В ведомстве подчеркнули, что инициатива организации конкурса среди корпоративных музеев России возникла именно в Перми. Со временем проект превратился в влиятельную федеральную платформу, а корпоративные музеи сформировали сообщество и получили возможность заявить о себе широкой аудитории.
