Музеи пермских предприятий завоевали награды в престижной премии

Музеи предприятий Пермского края завоевали 13 наград на VII Национальной премии «Корпоративный музей». Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли Пермского края.

В ведомстве подчеркнули, что инициатива организации конкурса среди корпоративных музеев России возникла именно в Перми. Со временем проект превратился в влиятельную федеральную платформу, а корпоративные музеи сформировали сообщество и получили возможность заявить о себе широкой аудитории.