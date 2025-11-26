На СВО погиб один из трех обвиняемых в убийстве пермского бизнесмена Лукова

Обвиняемый предпочел скамье подсудимых участие в СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб Роман Широков. Это один из трех обвиняемых в деле об убийстве пермского предпринимателя Александра Лукова. Широкова обвинили в пособничестве в преступлении. Пробыв под стражей больше года, он подписал контракт и уехал на СВО.

«По данным Минобороны РФ, Роман Широков погиб 6 июня. Похороны в Перми прошли 2 октября. Об этом стало известно на слушаниях уголовного дела, которые проходят с участием присяжных заседателей. Защита начала 25 ноября представлять свои доказательства. Она заявила о непричастности всех подсудимых к криминалу», — сообщает «РБК-Пермь».

По данным следствия, Александр Луков был застрелен 5 октября 2023 года на крыльце его бара в Орджоникидзевском районе прикамской столицы. В предпринимателя выстрелили четыре раза, после чего нападавший скрылся. На скамье подсудимых оказались бывшие партнеры Лукова по бизнесу. Это Руслан Шардаков, которого обвиняют в подстрекательстве к убийству, и Андрей Широков, проходящий как организатор преступления.

Продолжение после рекламы