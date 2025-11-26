В результате ДТП никто не пострадал Фото: Размик Закарян © URA.RU

На трассе Кунгур — Соликамск в Пермском крае произошла авария. Утром 26 ноября в на 12-м километре дороги автомобиль Renault опрокинулся в кювет.

«В 07:45 — 08:30 26 ноября 2025 года на телефон Поисково — спасательной службы Кунгурского округа поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС о ДТП на 12 км трассы Кунгур — Соликамск. Произошло опрокидывание автомобиля Renault в кювет. На месте работали спасатели», — сообщается на странице Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что по прибытию к месту вызова, спасатели провели стабилизацию автомобиля. Пострадавших в результате происшествия нет.

