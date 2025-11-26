Логотип РИА URA.RU
Экс-депутата заксобрания Перми внесли в перечень террористов и экстремистов

26 ноября 2025 в 22:55
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Константина Окунева (внесен в перечень террористов и экстремистов). Обновленная информация представлена на сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные): Окунев Константин Николаевич, 05.12.1968 года рождения, Пермь», — указано на сайте. На данный момент он находится в СИЗО.

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Константин Окунев (внесен в перечень террористов и экстремистов) был задержан 29 октября в пермском аэропорту по обвинению в публичных призывах к осуществлению терроризма. Он отрицает обвинения и пытался выйти под залог в 2 млн рублей, но суд отправил его в СИЗО. Апелляционная жалоба на меру пресечения была отклонена, и Окунев останется в СИЗО до 28 декабря.

