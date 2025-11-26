В Пермском крае продают охотничьи угодья с домом на берегу реки

На территории угодий можно охотиться круглый год Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сивинском округе Пермского края продается охотничье хозяйство с домом на берегу реки. Цена актива составляет 12 млн рублей.

«Продается охотохозяйство, соглашение на освоение охотничьих угодий действует до 2068 года на все виды местной фауны. На территории имеются три заимки, есть охотничьи избушки. Есть дом площадью в 85 квадратных метров на берегу реки с шестью комнатами, а также гараж и баня. Цена — 12 млн рублей», — сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что объект находится в 150 километрах от Перми возле села Кизьва. Эти охотничьи угодья продаются с 2022 года. Тогда из стоимость составляла 9,5 млн рублей, позже цену увеличили на 2,5 млн рублей.

Продолжение после рекламы