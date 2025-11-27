Борец с прикамским мэром планирует потягаться с депутатом Госдумы

У КПРФ — сильные позиции в Александровске Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывшего спикера думы Александровского округа Марину Зимину прочат в кандидаты на выборах в Госдуму. По данным источника в политэлитах, КПРФ рассматривает возможность выдвижения Зиминой, которая известна по борьбе против главы территории Ольги Белобаржевской, по округу №59. Сейчас его представляет Роман Водянов.

«КПРФ думают выдвинуть Марину Зимину. В территории у нее сильные позиции. Выиграть, конечно, не выиграет, но ход кампании может усложнить», — говорит инсайдер.