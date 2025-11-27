Борец с прикамским мэром планирует потягаться с депутатом Госдумы
У КПРФ — сильные позиции в Александровске
Фото: Илья Московец © URA.RU
Бывшего спикера думы Александровского округа Марину Зимину прочат в кандидаты на выборах в Госдуму. По данным источника в политэлитах, КПРФ рассматривает возможность выдвижения Зиминой, которая известна по борьбе против главы территории Ольги Белобаржевской, по округу №59. Сейчас его представляет Роман Водянов.
«КПРФ думают выдвинуть Марину Зимину. В территории у нее сильные позиции. Выиграть, конечно, не выиграет, но ход кампании может усложнить», — говорит инсайдер.
Другой источник считает, что по этому округу может пойти секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова. Она — уроженка Всеволодо-Вильвы, работала в территориях округа. Ксения Айтакова и Марина Зимина не ответили на сообщения корреспондент агентства. Марина Зимина была депутатом думы Александровска и спикером с 2019 года. В 2024 году она проиграла выборы. С подачи Зиминой прокуратура обнаружила конфликт интересов у мэра Лавровой (Белобаржевской).
