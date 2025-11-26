Логотип РИА URA.RU
Жители Прикамья стали чаще вывозить питомцев за границу

Пермяки вывезли за границу 330 домашних животных с начала 2025 года
26 ноября 2025 в 22:19
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С начала 2025 года из Прикамья за границу вывезли 330 домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

«С 1 января по 26 ноября 2025 года на территории Пермского края были оформлены ветеринарные сертификаты на некоммерческий вывоз 330 животных-компаньонов за границу. Из них 93 кошки, 230 собак, три попугая и четыре козы. За аналогичный период 2024 года из региона было вывезено 282 животных. Из них 198 собак и 81 кошка, две козы и кролик», — сообщается на сайте ведомства. 

Странами назначения стали Армения, Нидерланды, Канада, Израиль, Таджикистан, Казахстан, Словения, Германия, Испания, Египет, Таиланд, Сербия, Турция, Вьетнам, Абхазия, Узбекистан, Кипр, Чехия, Бразилия и Индия. Перед отправкой за границу животные были чипированы и в течение 30 дней находились на карантине, где им провели все требуемые вакцинации и обработки.

