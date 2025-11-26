Жители Прикамья стали чаще вывозить питомцев за границу

С начала 2025 года из Прикамья за границу вывезли 330 домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

«С 1 января по 26 ноября 2025 года на территории Пермского края были оформлены ветеринарные сертификаты на некоммерческий вывоз 330 животных-компаньонов за границу. Из них 93 кошки, 230 собак, три попугая и четыре козы. За аналогичный период 2024 года из региона было вывезено 282 животных. Из них 198 собак и 81 кошка, две козы и кролик», — сообщается на сайте ведомства.