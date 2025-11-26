Россия высказалась об уступках в ходе переговоров по Украине

Рябков отметил, что Россия готова работать с тем материалом, которым располагает Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ни о каких уступках или «сдаче» подходов России по Украине не может быть и речи. Об этом заявил заместитель МИД России Сергей Рябков.

«Ни о каких уступках или „сдаче“ подходов России по Украине не может быть и речи», — сказал Рябков, передает РИА Новости. Он отметил, что Россия готова работать с тем материалом, которым располагает. Страна готова действовать в рамках Анкориджа, соотносясь с установками, заложенными на встрече. Рябков подчеркнул, что различные элементы пониманий, достигнутых президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске, сами по себе уже компромиссны.