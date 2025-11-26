Россия высказалась об уступках в ходе переговоров по Украине
Рябков отметил, что Россия готова работать с тем материалом, которым располагает
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Ни о каких уступках или «сдаче» подходов России по Украине не может быть и речи. Об этом заявил заместитель МИД России Сергей Рябков.
«Ни о каких уступках или „сдаче“ подходов России по Украине не может быть и речи», — сказал Рябков, передает РИА Новости. Он отметил, что Россия готова работать с тем материалом, которым располагает. Страна готова действовать в рамках Анкориджа, соотносясь с установками, заложенными на встрече. Рябков подчеркнул, что различные элементы пониманий, достигнутых президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске, сами по себе уже компромиссны.
Ранее Рябков заявил о том, что некоторые европейские государства прилагают значительные усилия, чтобы помешать достижению договоренностей между Россией и США относительно ситуации в Украине. При этом он отметил, что российская сторона выражает готовность продолжать диалог с США по вопросу урегулирования. Рябков также указал на то, что процесс нормализации отношений между Россией и США в настоящее время только начинается.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
- Макс26 ноября 2025 17:09Значит он напрашивается на томагавки
- Юрий26 ноября 2025 16:56Вот это правильно. Жители Киева ждут освобождения, а на м предлагают ограничиться Донбассом.