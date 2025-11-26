Путин определится с условиями пребывания мигрантов в России

Трудовые мигранты из Киргизии имеют преимущества при въезде на работу в Россию Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин определился с новыми условиями пребывания мигрантов из Киргизии в России. Вопросы миграционной политики Путин обсудил с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым во время своего государственного визита в республику 26 ноября. По словам эксперта Юрия Крупнова, стороны постепенно будут вырабатывать новый порядок пребывания граждан страны на территории РФ.

В совместном заявлении двух лидеров миграционным вопросам отведена отдельная глава. Путин и Жапаров отметили, что трудовая миграция имеет важное значение для экономик обеих стран. Сотрудничество будет расширяться через обеспечение «упорядоченной и безопасной миграции», защиту прав мигрантов и членов их семей. Акцент будет делаться на предупреждение и пресечение незаконной миграции.

Президенты России и Киргизии договорились совместно совершенствовать миграционную политику Фото: Роман Наумов © URA.RU

«В целях оптимизации миграционных процессов и с учетом имеющейся правоприменительной практики стороны рассмотрят возможность прохождения некоторых миграционных процедур на территории государства постоянного проживания трудящегося», — сказано в документе.

Продолжение после рекламы

Трудовые мигранты из Киргизии имеют определенные преференции на работу в России. Но усиление контроля в миграционной сфере, которое произошло в 2024-2025 годах в РФ, отчасти коснулось и их. Поэтому в повестке дня переговоров двух лидеров эта тема стала одной из ключевых.

Трудовые мигранты из Киргизии имеют определенные преференции на работу в России. Но усиление контроля в миграционной сфере, которое произошло в 2024-2025 годах в РФ, отчасти коснулось и их. Поэтому в повестке дня переговоров двух лидеров эта тема стала одной из ключевых.

Как объяснил URA.RU руководитель Института демографии, миграционной и региональной политики Юрий Крупнов, все изменения связаны с усилением дисциплины среди мигрантов. «Совсем недавно закончилась миграционная амнистия. В течение этого времени шло оформление и постановка на учет граждан, которые до этого находились „в сером“ пространстве.

Граждане Киргизии как представители страны – члена ЕАЭС имеют право свободно передвигаться в России, право на труд. В этой части вопросы между Россией и Киргизией в целом урегулированы», — полагает Крупнов.

Вместе с тем, по словам эксперта, страны, которые имеют в России крупные диаспоры, а Киргизия здесь не исключение, пытаются «выторговать» для себя дополнительные преференции в России. «Киргизия имеет большую диаспору в России. Но все, что касается социально-культурной сферы, в целом, находится в неопределенном состоянии. Идут дискуссии, вплоть до того, чтобы заставлять трудовых мигрантов платить за все услуги, кроме экстренных медицинских случаев. Год назад со стороны Киргизии звучали просьбы создать преимущества для ее мигрантов в России.

Поэтому здесь предстоит выработать такой какой-то новый рациональный порядок. Но это произойдет только в ближайшие два-три года, не раньше», — заключил Юрий Крупнов.