Мировые лидеры понимают, что армия России приближается к победе на фронте против ВСУ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Власти России усилят эффективность наступательных действий участников СВО. На встрече с главой казначейства Романом Артюхиным 26 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что необходимо продолжать жесткий контроль госрасходов на оборону и безопасность страны, а также следить за ценами при исполнении таких контрактов. Как рассказали эксперты URA.RU, эта работа поможет полностью закрыть потребности в снаряжении на фронте.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил особую роль работы казначейства в стране Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В начале встречи Мишустин подчеркнул особую роль казначейства в работе, связанной с контролем за расходованием государственных средств. А затем добавил, что их доведение до получателей должно быть своевременным. Отметив цифровые проекты ведомства, премьер попросил его главу рассказать о результатах ее работы. Начав доклад, Артюхов обратил внимание, что благодаря управлению ликвидностью единого счета казначейство стало третьим администратором доходов — в этом году зачислено уже 983 млрд рублей при плане 1 трлн 116 млрд рублей.

Он добавил, что казначейству удалось организовать взаимодействие с Национальной системой платежных карт для моментальных социальных выплат и переводов зарплат. «У нас уже есть большой проект с министерством обороны и Банком РФ по перечислению денежного довольствия военнослужащим, выплат участникам СВО через эту систему», — отметил он.

Продолжение после рекламы

Власти будут жестко контролировать ценовую политику гособоронзаказов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обсудив вопрос предоставления регионам казначейских кредитов и аудиторских функций организации, Мишустин и Артюхин сделали акцент на необходимости проверок средств гособоронзаказа. По словам премьера, нужно очень жестко контролировать политику цен в государственном оборонном заказе, чтобы все контракты выполняли в срок.

«Здесь есть над чем работать, поскольку ценообразование в деталях должно быть на контроле у органов власти. И при масштабировании, при увеличении заказа, количества приобретаемых товаров цена должна как минимум снижаться. Просьба держать это на личном контроле», — резюмировал Мишустин.

Власти усилили боевой потенциал бойцов на фронте Фото: Илья Московец © URA.RU

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России существует в условиях спецоперации, поэтому нуждается в регулярном финансировании, особенно сейчас, когда мы стремительно отодвигаем позиции врага от границ нашей страны, сообщил URA.RU директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Учитывая приближение победы на фронте, нам нельзя сбавлять заданные темпы, поддерживая укрепленный с годами боевой потенциал бойцов на фронте за счет эффективного распределения бюджетных средств для нужд обороны, добавил эксперт.

ОПК РФ доказал свою эффективность в зоне СВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

«За счет этого нам удалось решить многие проблемы, которые образовались в ОПК между государственным и рыночным управлением, чтобы это не отразилось на позициях наших солдат в зоне СВО. Так, нам удалось использовать в боевых миссиях истребители Cу-57 и расширить производство РСЗО „Торнадо-С „. Наши системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые международные эксперты признали лучшими в мире, доказали эффективность отечественного ОПК в условиях современных вооруженных конфликтов“, — рассказал Подберезкин.