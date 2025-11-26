Лукашенко сделал Путину предложение по переговорам о ситуации в Киеве
Лукашенко и Путин встретились в Бишкеке
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о готовности страны вновь стать площадкой для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, если РФ проявит соответствующее желание. В настоящее время у двух лидеров проходит встреча в Бишкеке.
«Лукашенко заявил Путину о готовности Минска принять переговоры по урегулированию на Украине», — передает агентство БЕЛТА. Также белорусский лидер сообщил коллеге из РФ о необходимости проведения консультаций по ряду актуальных вопросов.
Также президент Путин заявил, что проинформирует Лукашенко о ходе дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Глава России отметил значимость вклада белорусского лидера в переговорный процесс по этому вопросу.
Встреча проходит в государственной резиденции «Ала-Арча». Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, который продлится с 25 по 27 ноября. До встречи с Лукашенко российский президент провел переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Кроме того, в планы Владимира Путина входит участие в саммите ОДКБ.
Предыдущая встреча президентов России и Белоруссии состоялась 26 сентября в Кремле. Тогда Александр Лукашенко посетил Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию атомной отрасли России.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.