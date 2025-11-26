Логотип РИА URA.RU
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по переговорам о ситуации в Киеве

Лукашенко предложил снова провести переговоры по Украине в Минске
26 ноября 2025 в 16:48
Лукашенко и Путин встретились в Бишкеке

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о готовности страны вновь стать площадкой для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, если РФ проявит соответствующее желание. В настоящее время у двух лидеров проходит встреча в Бишкеке. 

«Лукашенко заявил Путину о готовности Минска принять переговоры по урегулированию на Украине»,  — передает агентство БЕЛТА. Также белорусский лидер сообщил коллеге из РФ о необходимости проведения консультаций по ряду актуальных вопросов.

Также президент Путин заявил, что проинформирует Лукашенко о ходе дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Глава России отметил значимость вклада белорусского лидера в переговорный процесс по этому вопросу.

Встреча проходит в государственной резиденции «Ала-Арча». Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, который продлится с 25 по 27 ноября. До встречи с Лукашенко российский президент провел переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Кроме того, в планы Владимира Путина входит участие в саммите ОДКБ.

Предыдущая встреча президентов России и Белоруссии состоялась 26 сентября в Кремле. Тогда Александр Лукашенко посетил Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию атомной отрасли России.

 

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

