Лукашенко сделал Путину предложение по переговорам о ситуации в Киеве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о готовности страны вновь стать площадкой для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, если РФ проявит соответствующее желание. В настоящее время у двух лидеров проходит встреча в Бишкеке.

«Лукашенко заявил Путину о готовности Минска принять переговоры по урегулированию на Украине», — передает агентство БЕЛТА. Также белорусский лидер сообщил коллеге из РФ о необходимости проведения консультаций по ряду актуальных вопросов.

Также президент Путин заявил, что проинформирует Лукашенко о ходе дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Глава России отметил значимость вклада белорусского лидера в переговорный процесс по этому вопросу.

Встреча проходит в государственной резиденции «Ала-Арча». Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, который продлится с 25 по 27 ноября. До встречи с Лукашенко российский президент провел переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Кроме того, в планы Владимира Путина входит участие в саммите ОДКБ.